Knutschfotos: Niclas Castello turtelt mit neuer Model-Flamme

Seit seiner Trennung von Sylvie Meis (46) im Jahr 2023 wird Niclas Castellos Liebesleben nicht langweilig. Erst sollte er mit Bethenny Frankel (53) angebandelt haben. Dann machten Gerüchte die Runde, dass er in einer Beziehung mit der Journalistin Anna Rothschild sei. Neue Schnappschüsse, die Bild vorliegen, bringen nun Licht ins Dunkel. Auf diesen turtelt der Künstler mit einer neuen Herzensdame. Wie die Fotos zeigen, verbrachte Niclas kürzlich einen romantischen Urlaub in Saint-Tropez – mit der ehemaligen "Austria's Next Topmodel"-Kandidatin Lydia Zoglmeier.

Lydia scheint jedoch nicht nur ein Urlaubsflirt zu sein. Denn kurz nach ihrem Trip besuchten die Turteltauben auch noch gemeinsam das Oktoberfest in München. Ausgeturtelt hat es sich jedoch mit seiner Ex-Flamme Anna. Wie die New Yorkerin im Interview mit der Boulevardzeitung bestätigt, ist es zwischen den beiden aus und vorbei. "Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, damit das klappt, aber die Distanz zwischen meinem PR-Unternehmen in New York und seinem in Deutschland stellte uns vor große Herausforderungen. Es ist schwer, mit zwei sehr beschäftigten Menschen eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen", begründet sie das Liebes-Aus.

Dass Niclas die romantische Zweisamkeit mit Lydia in Saint-Tropez verbringt, sollte die Fans des deutschen Malers wenig überraschen. Die französische Küste scheint ein bedeutender Ort für das Liebesleben des 46-Jährigen zu sein. Denn dort hatte er nicht nur seine Ex-Freundin Anna kennengelernt, sondern auch zahlreiche glückliche Momente mit seiner ehemaligen Frau Sylvie verbracht.

Anzeige Anzeige

Instagram / lydia_zoglmeier Lydia Zoglmeier im September 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in St. Tropez im August 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige