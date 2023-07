"Hengst besteigen": Aleks Petrovic macht peinlichen Sex-Witz

War das zu viel Information? Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen. Als Verführerin verdrehte die Brünette dem damals Vergebenen den Kopf. Seither schwelgen die beiden im Liebesglück und feierten erst kürzlich ihren ersten Jahrestag. Auch in den sozialen Medien zeigt sich das Paar immer wieder turtelnd. Wie auch jetzt wieder: Doch schlägt Aleks diesmal mit einem Kommentar über die Stränge?

"Gleich reiten wir zwei Pferde bei Sonnenaufgang", begrüßt der Fitness-Coach seine Instagram-Community. Seine Liebste grinst währenddessen voller Vorfreude und vor traumhafter Kulisse in die Kamera. "Wir können jetzt am Strand ein bisschen die Aussicht genießen und hoffentlich ganz tolle Aufnahmen und Momente für uns festhalten", schwärmt Vanessa. Doch kurz danach zerstört Aleks den idyllischen Moment im Handumdrehen: "Mit dem Reiten kenne ich mich nicht so gut aus wie Vanessa. Sie ist es gewohnt, einen Hengst zu besteigen." Sichtlich verlegen entgegnet diese: "Du bist so peinlich!"

Obwohl das Paar kaum glücklicher sein könnte, fand Aleks erst kürzlich deutliche Worte zum Thema Kinderplanung. "Meiner Meinung nach ist es sehr verantwortungslos, direkt Kinder in die Welt zu setzen. [...] Ich möchte nicht, dass das Kind mit getrennten Eltern aufwächst, weil das Paar noch nicht gefestigt genug war", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, TV-Bekannheiten

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de