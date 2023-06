Planen Aleks Petrovic und Vanessa bereits gemeinsame Kinder?

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu verraten ihre Zukunftspläne. 2022 stellte sich der Realitystar gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31) dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Doch statt eines Happy Ends verliebte sich der 32-Jährige in die Verführerin Vanessa Nwattu. Inzwischen gehen die beiden Turteltäubchen schon seit einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Doch wie sieht es mit der Kinderplanung aus?

"Meiner Meinung nach ist es sehr verantwortungslos, direkt Kinder in die Welt zu setzen. Vor allem, weil wir so eine krasse, starke, negative Zeit durchleben mussten", erklärte Aleks in seiner Instagram-Story. Außerdem fügte der Fitness-Coach hinzu: "Ich persönlich möchte nicht, dass das Kind mit getrennten Eltern aufwächst, weil das Paar noch nicht gefestigt genug war."

Erst kürzlich feierte das Paar seinen ersten Jahrestag. In ihrer Instagram-Story widmete Vanessa ihrem Schatz süße Worte: "So viele Veränderungen, wow. Aber Liebe ist nicht etwas, was du suchst, sondern etwas, was dich findet." Im Hintergrund war ein Blumenstrauß, Schokolade und ein handgeschriebener Brief von Aleks zu sehen.

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Denkt ihr, dass Aleks und Vanessa überhaupt Kinder bekommen werden? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de