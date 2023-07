"Rauschzustand": Melody Haase warnt vor Plattform OnlyFans

Die Plattform birgt auch ihre Schattenseiten! Melody Haase (29) nahm bereits in so einigen Reality-TV-Shows im deutschen Fernsehen teil. Doch auch auf der Website OnlyFans hatte die Berlinerin ihre Fans einst regelmäßig mit pikantem Content versorgt. Dort schien es auch ziemlich gut für die Beauty zu laufen und sie verdiente sich einiges dazu – zumindest bis sie sich vor einigen Monaten von der Plattform zurückzog. Für Melody ist OnlyFans mit einem Rausch gleichzusetzen!

"Als ich zum ersten Mal etwas bei OnlyFans hochgeladen habe, war ich in dem Mindset, dass das ein supertolles Geschäftsmodell ist. Ich war einfach nur glücklich", erinnert sich die 29-Jährige gegenüber RTL und sei in eine "Art Rauschzustand" verfallen. Dieser verleite einen schnell dazu, immer mehr von sich zu zeigen. Mittlerweile sei Melody aus diesem Rausch jedoch wieder erwacht und bereue es sogar, sich auf der Plattform angemeldet zu haben. "Ich denke, mein Problem wird irgendwann noch an meiner Tür klopfen", zeigt sie sich sicher.

Cora Schumacher (46) ist noch relativ neu auf OnlyFans, doch obwohl ihr diese Methode, Geld zu verdienen, gefalle, so habe auch sie schon Erfahrungen mit Abonnenten gehabt, die mehr wollten. "Es gibt auch immer wieder spezielle Anfragen… Aber ich möchte betonen, dass ich das sehr diskret, anständig und ästhetisch führe und Anfragen absage. Ich habe meine Grenze, die habe ich für mich gezogen", stellt sie klar.

