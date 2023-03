Melody Haase zieht Schlussstrich: Sie hört mit OnlyFans auf!

Melody Haase (29) will ein Kapitel in ihrem Leben abschließen. Die Influencerin war schon in diversen TV-Formaten zu sehen – zuletzt konnten Fans sie in ihrem Alltag bei The Real Life - #nofilter verfolgen. Lange Zeit stellte sie auch pikanten Content auf der Bezahlplattform OnlyFans zur Verfügung. Damit soll jetzt aber endgültig Schluss sein. Melody will sich von OnlyFans distanzieren!

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige DSDS-Teilnehmerin ein Statement bezüglich ihres Ausstiegs aus der Branche. "Ich möchte mich sehr stark von dieser und von Plattformen ähnlicher Natur distanzieren. Ich halte diese Plattform für durchaus schädlich", erklärte Melody. Sie glaube, dass es so für viele Menschen einfacher sei, in die Sexarbeiter-Szene zu rutschen und es suggeriert werde, dass es total normal sei. Dabei sei OnlyFans jedoch nicht für jeden was.

Melody hatte in der Vergangenheit ein großes Problem damit, dass sie auf ihren OnlyFans-Content reduziert wurde. "Ich hatte in meinem Privatleben in vielen Situationen damit zu kämpfen, dass ich diesen Content produziert habe. Das beginnt auch bei Typen, die eine gewisse Erwartungshaltung an einen haben", erklärte sie. "Ich habe natürlich dieses Auftreten und ich liebe auch Sex-Appeal und mich zu präsentieren, aber trotzdem bin ich halt ganz anders, als man denkt", schloss Melody ab.

