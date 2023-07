Darum hat Haakon von Norwegen seinen Stiefsohn nie adoptiert

So sehr respektiert Haakon (50) seinen Stiefsohn Marius Borg Høiby (26). Von klein auf wuchs der Sohn von Mette-Marit (49) in der Königsfamilie auf. Ohne Wenn und Aber schlossen der Thronfolger, König Harald von Norwegen (86) und Königin Sonja von Norwegen (86) den heute 26-Jährigen in ihr Herz. Auch zu seinen Halbgeschwistern hat Marius ein inniges Verhältnis. Dennoch adoptierte Haakon seinen Stiefsohn bisher nicht – und das aus gutem Grund!

Obwohl Marius den Großteil seiner Kindheit bei Haakon und Mette-Marit verbrachte, hat der Schauspieler dennoch ein inniges Verhältnis zu seinem leiblichen Vater Morten Borg. Denn trotz seiner Trennung von Mette-Marit kümmert sich der Unternehmer hingebungsvoll um seinen Sohn und die beiden gelten als unschlagbares Team. Laut Bunte wolle sich Haakon deswegen nicht zwischen das Vater-Sohn-Gespann stellen.

Erst kürzlich bewies ein Foto des Thronfolgers und seines Stiefsohnes, wie nahe sich die beiden stehen. Auf Instagram bedankte sich Haakon für die Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag und teilte einen Schnappschuss mit Marius, auf dem die beiden Schulter an Schulter posieren und übers ganze Gesicht strahlen.

Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwege

Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby auf der The BRITs Official Aftershow Party

Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon unterwegs zum Weihnachtsessen in Oslo

Anzeige

Könnt ihr die angebliche Begründung von Haakon verstehen? Ja, auf jeden Fall. Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de