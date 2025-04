Prinz Haakon verrät: So steht es um Königin Sonjas Atemnot

Am Osterwochenende erlebte die norwegische Königsfamilie einen Schreckmoment: Königin Sonja (87) musste ins Rikshospitalet in Oslo transportiert werden, da sie mit Atemnot zu kämpfen hatte. Ihr Sohn Kronprinz Haakon (51) meldet sich nun gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Norsk rikskringkasting zu Wort und gibt ein Update zum Zustand seiner Mutter. "Die Tests haben nichts Ernstes ergeben, und darüber sind wir sehr froh. Sie ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, braucht aber noch etwas Zeit, um sich zu erholen", erklärt er.

Laut der Aussage des 51-Jährigen habe die Königin bereits "seit einer Woche" gelitten, es gehe ihr mittlerweile aber "etwas besser". Trotzdem betont er: "Aber ich finde es nicht gut, dass so etwas passiert." Der norwegische Palast hatte bereits einen Tag zuvor in einer Stellungnahme betont, dass sich der Zustand der 87-Jährigen "normalisiert hat" und sie für "den Rest der Woche krankgeschrieben" sei. Demnach fallen Termine wie der Besuch der Sofienberg-Kirche in Oslo am Donnerstag aus.

Die Nachricht über Sonjas medizinischen Notfall erreichte die Welt am Dienstag. Wie Ekstrabladet berichtete, hatte sie die Feiertage in den Bergen verbracht, bevor sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Am Sonntag waren die Atemprobleme der Frau von König Harald (88) so stark, dass sie in die Klinik gebracht wurde. Den Weg vom Ferienhaus der königlichen Familie, der Prinsehytta in Sikkilsdalen, trat sie jedoch nicht per Krankenwagen, sondern mit einer Luftambulanz an.

Getty Images Königin Sonja, April 2024

Getty Images Königin Sonja, Juni 2022