Iris Klein sollte statt Yvonne mit Peter in TV-Show sein!

Das ist bestimmt nicht einfach für Iris Klein (56)! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hatte in den vergangenen Monaten für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Nachdem ihr Noch-Ehemann ihren Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) ins Dschungelcamp begleitet hatte, unterstellte sie ihm eine Affäre mit Yvonne Woelke (41). Darauf folgte eine heftige öffentliche Schlammschlacht. Wenig später wurde dann publik, dass der Maler und die Moderatorin gemeinsam an einer TV-Show teilnehmen werden. Nun wird bekannt: Iris hätte statt Yvonne mit Peter an der Sendung teilnehmen sollen!

"Eigentlich hätte Peter zusammen mit seiner Ex Iris Klein an dem Format teilgenommen", berichtet nun Punkt 7. Wie das Bewerbungsvideo zeigt, waren die zwei wohl auch ziemlich überzeugt davon, den Sieg zu holen: "Eigentlich hätten wir beide gereicht, weil wir alle vier Häuser gleichzeitig umbauen", witzelte Iris in dem Clip. Doch dann kam alles anders – und Yvonne sprang für die Influencerin ein. "Wir sind als Freundschaftsteam an den Start gegangen", macht die Blondine im Interview deutlich.

Außerdem bekommen Zuschauer schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie in der Show erwartet: Mitkandidatin Sandra Janina (23) will einige verdächtige Geräusche aus der Dusche gehört haben: "Ich gehe so in den Container der Frauen und höre Yvonne da stöhnen." Doch Peter stellt klar: Da lief nichts. Sie seien zwar zeitgleich unter der Dusche gewesen, doch in unterschiedlichen Containern.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

RTL Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

