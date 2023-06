Erste Infos zur TV-Show mit Peter Klein und Yvonne Woelke!

Jetzt sind endlich Details bekannt! Peter Klein (56) lernte Yvonne Woelke (41) während seines Aufenthalts in Australien kennen. Dort sind sich die beiden wohl näher gekommen, sodass die Ehe des Malers mit Iris Klein (56) in die Brüche gegangen ist. Seitdem hält er mit der Schauspielerin Kontakt und stand sogar gemeinsam mit ihr vor der Kamera. Zu der TV-Show, an der Peter und Yonne teilgenommen haben, gibt es jetzt sogar neue Infos!

Wie aus einer Pressemeldung von RTL hervorgeht, haben der 56-Jährige und die Berlinerin in der Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" kräftig mit angepackt. Sechs Wochen hatten die beiden Zeit, ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen und eine perfekte sechs Zimmer große Traumwohnung zu zaubern. Doch dabei waren wohl auch starke Nerven gefragt, denn sie und die anderen Teilnehmer müssen in dieser Zeitspanne sogar auf ihrer jeweiligen Baustelle hausen! Ob allerdings Peter und Yvonne unter diesen Bedingungen den schönsten Wohnraum geschaffen und damit 50.000 Euro gewonnen haben, wird sich ab dem 25. Juli noch zeigen.

Denn schließlich haben die beiden starke Gegner! So wollen unter anderem auch Sandra Janina (23) und ihre Mutter Ines zeigen, dass sie es handwerklich draufhaben. Auch wenn sie vielleicht nicht dieselbe Erfahrung wie beispielsweise ihre Konkurrenten Julian und David mitbringen, die als Tischler und Monteur arbeiten, bringen sie als Hobbyhandwerkerinnen eine große Motivation mit.

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

RTL Sandra Janina und ihre Mama Ines bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de