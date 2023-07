Krasser Auftritt: Noch ein Bachelorette-Kandidat kommt dazu!

Schon wieder ein neues Gesicht! Das Liebesabenteuer bei Die Bachelorette geht in die dritte Runde. Noch 15 Single-Männer sind im Rennen und verfolgen alle das gleiche Ziel: Das Herz von Jennifer Saro zu erobern. Auch in dieser Woche warten in Thailand traumhafte Dates auf die Rosenkavalierin. Eines der Rendezvous hält für die heiß begehrte Lady wieder eine Überraschung bereit: Ein neuer Teilnehmer stößt in der dritten Folge dazu!

Beim Gruppendate am Strand drehen die Männer mit Jenny ihren eigenen Actionfilm. Was keiner ahnt: Der Barkeeper, der für alle die Drinks mixt, ist in Wahrheit ein neuer Kandidat in der Datingshow. Markus Kathrein ist Schauspieler und frisch von einem Dreh aus Los Angeles angereist. Die Bachelorette ist wegen des Neuzugangs total baff. "Ich hab wirklich gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Mann kommt", gesteht die Beauty und fügt hinzu: "Er ist auf jeden Fall ein schöner Mann."

Aber auch dem 32-Jährigen gefällt offenbar, was er sieht. "Vom Gesamteindruck bin ich schon begeistert bis jetzt", verrät Markus im Einzelinterview. Da der Hottie allerdings in Los Angeles lebt, ist Jenny noch etwas skeptisch: "Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn der Wohnort ganz woanders ist. Markus interessiert mich, aber müssen wir mal schauen."

