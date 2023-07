Achtung, Spoiler: Bachelorette Jenny knutscht zum ersten Mal

Es wird ernster! Die Bachelorette Jennifer Saro begibt sich in diesem Jahr auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Die Influencerin genoss in der aktuellen Folge schon zwei Einzeldates mit Jesaia und Alexander (27). Letzterer durfte sich sogar über die erste Vorab-Rose freuen. Doch es wird immer intensiver zwischen der jungen Mutter und den Boys. In der kommenden Folge knutscht Jenny sogar zum ersten Mal!

Achtung, Spoiler!

Während eines Gruppendates mit Fynn (26), David, André, Jesper (24), Baro (25) und Jesaia spielen sie gemeinsam eine Filmszene nach. Letzterer darf der Bachelorette dabei sogar näher kommen! "Jesaia hab ich auch schon ein bisschen besser kennengelernt, da ist auch eine gewisse Anziehung da. Das ist gerade im Moment der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen könnte, einen Filmkuss zu haben", gibt Jenny im Einzelinterview zu. Nach einem gespielten Kampf mit Fynn und David rennt der Stuttgarter auf die Beauty zu und die beiden drücken sich einen niedlichen Filmkuss auf die Lippen.

In Folge zwei gab es bereits ein weiteres erstes Mal: Alexander bekam nach dem Einzeldate mit der Wahlberlinerin die erste Vorab-Rose! "Ich hab mich in Alex' Nähe wohlgefühlt. Es war auch so ein bisschen vertraut", gab Jenny zu.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

"Die Bachelorette", RTL Jesaia und Jennifer, "Die Bachelorette"

RTL / Markus Hertrich Jesaia, Bachelorette-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Alexander Runow, Bachelorette-Kandidat 2023

