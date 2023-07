Patrick Bach und seine Frau trennen sich nach 22 Jahren Ehe!

Das hat wohl keiner kommen sehen! Patrick Bach (55) hatte sich vor allem in der Kinderwelt einen Namen gemacht: Der Schauspieler ist besonders für seine Rollen in den ZDF-Weihnachtshits "Silas", "Jack Holborn" und "Anna" bekannt. Aber nicht nur karrieretechnisch war es bei ihm rund gelaufen, sondern auch in der Liebe! So hatte er vor 22 Jahren seine Carola geheiratet und gemeinsam mit ihr zwei Kinder auf der Welt begrüßt. Doch jetzt ist alles aus und vorbei: Patrick und seine Frau sollen nach über zwei Jahrzehnten getrennte Wege gehen!

Im Bild-Interview bestätigt der Schauspieler offiziell, dass es zwischen ihm und Carola aus sei. Aber nicht nur das: Er ist bereits wieder vergeben! "Ich habe mich getrennt und neu verliebt", gibt er zu und stellt dann aber klar: "Ich werde mich natürlich weiter intensiv um meine Kinder kümmern und immer für sie da sein." Laut des Blatts soll sich der 55-Jährige mit seiner Neuen bereits bei einem Fußballturnier gezeigt haben – nähere Details sind aber noch nicht bekannt.

Trotz der Trennung ist Patrick der Mutter seiner Kinder dankbar. "Ich danke meiner Frau für die schönen Jahre, sie hat mir immer den Rücken freigehalten", spricht er gegenüber Bild über seine Ex. Diese Worte sind für Carola jedoch nur ein kleiner Trost, denn sie soll das Liebes-Aus sehr mitgenommen haben.

Patrick Bach und Carola im Dezember 2009

Patrick Bach, Schauspieler

Patrick Bach und seine Ex Carola

