Jane Fonda vertrieb einen Bären aus ihrem Schlafzimmer

Jane Fonda (87) teilt eine spannende Episode aus ihrem Privatleben, die auch direkt als Drehbuchvorlage taugen würde: Die Schauspielerin vertrieb einst höchstpersönlich einen wilden Bären aus ihrem Schlafzimmer. Die Geschichte erzählt sie jetzt im Netflix-Podcast Skip Intro, wo sie mit ihrem Sohn Troy Garity (51) zu Gast war. Die "Grace and Frankie"-Darstellerin berichtet, dass damals ihr Enkel Malcolm bei ihr übernachtete, als sie mitten in der Nacht von seltsamen Geräuschen aufgeschreckt wurde. Als sie von einer Kontrollrunde durchs Haus ins Schlafzimmer zurückkam, habe plötzlich ein Schwarzbär im Raum gestanden, der am Kinderbett schnüffelte. "Ich habe ihn rausgeschubst", erinnert sich die 87-Jährige an ihren furchtlosen Einsatz.

Ihr Sohn Troy schilderte die wilde Szene detaillierter: Die Fliegengittertür des Schlafzimmers sei zerstört gewesen und der Bär habe es sich im Haus gemütlich gemacht – sogar mit einer unschönen Hinterlassenschaft auf dem Teppich. Jane bewies in der Situation Nerven aus Stahl. Sie habe sich groß gemacht, laut gebrüllt und es so geschafft, den Bären dazu zu bewegen, die Tür anzusteuern. Doch damit nicht genug: Der ungebetene Gast habe gezögert. "Er setzte sich einfach vor die Tür", erklärte die Schauspielerin weiter. Daraufhin habe sie den Bären kurzerhand aus der Tür geschoben – ein wahrhaft heldenhafter Moment, der ihren Enkel vor möglicherweise dramatischen Konsequenzen bewahrte.

Als Tochter von Schauspieler Henry Fonda wurde Jane in den 1960ern zum Filmstar, gewann zwei Oscars und wurde später mit Aerobic-Videos zur Fitness-Ikone. Ihre politischen Aktionen, insbesondere ihr Protest gegen den Vietnamkrieg, brachten ihr Bewunderung, aber auch scharfe Kritik ein. In den 1990ern zog sie sich vorübergehend aus Hollywood zurück, bevor sie mit der Netflix-Serie "Grace and Frankie" 2015 ihr Comeback feierte. Trotz ihres Alters bleibt sie bis heute aktiv – ob als Schauspielerin oder als Tierflüsterin mit einem besonderen Händchen für Schwarzbären.

Getty Images Jane Fonda und ihr Sohn Troy Garity 2014

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

