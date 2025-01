So sieht Jane Fondas Fitnessroutine im Alter von 87 aus

Jane Fonda (87) hat in einem Interview mit dem Magazin People ihre aktuellen Fitnessgewohnheiten enthüllt. Die 87-jährige Schauspielerin, die in den 1980er-Jahren durch ihre ikonischen Workout-Videos bekannt wurde, erklärte, dass sie ihre Routine dem Alter angepasst habe: "Ich mache im Grunde alles, was ich früher gemacht habe, nur langsamer." Statt zu joggen bevorzugt sie inzwischen Spaziergänge, besonders in der Natur und in hügeligem Gelände. Um fit zu bleiben, wechselt sie täglich zwischen Oberkörper- und Unterkörper-Workouts und integriert Cardioeinheiten wie das Gehen an der frischen Luft in ihren Alltag.

Die Schauspielerin erzählte weiter, dass sie ihre Liebe zur Fitness in den 1970ern entdeckte, als sie einen inspirierenden Trainer kennenlernte. Ihr erstes Fitnessvideo "Jane Fonda's Workout" wurde 1982 veröffentlicht und markierte den Beginn des Aerobic-Booms. Jane erinnerte sich laut People an die weltweite Resonanz, die ihre Workouts bewirkten: "Ich hätte nie gedacht, dass meine Videos ein solches Phänomen werden würden." Außerdem teilte sie die damaligen Reaktionen ihrer Fans: "Ich bekam Briefe von Frauen aus aller Welt – von einer Peace-Corps-Freiwilligen in Guatemala bis hin zu Frauen, die durch das Training Selbstbewusstsein gewannen."

Heute wagt sich Jane in die virtuelle Welt und arbeitet mit der Virtual-Reality-Plattform Supernatural zusammen. Dort ist sie das Gesicht einer Serie von Fitnesskursen, die von Stretching über Boxen bis hin zu Teamworkouts reicht. In ihrem vierteiligen Kurs bringt Jane ihre Übungen auf die Meta Quest-Brille und verbindet so nostalgische Elemente mit innovativer Technik. Besonders begeistert ist Jane von der kraftgebenden Musik in den Kursen: "Die richtige Playlist kann ein Workout komplett verändern", sagte sie. Ihre Fitnessreise, die einst auf VHS-Bändern begann und nun in die Welt der virtuellen Realität übergegangen ist, zeigt Janes Fähigkeit, sich stets neu zu erfinden.

Getty Images Jane Fonda im Jahr 1965

Getty Images Jane Fonda bei der Premiere von "Jane Fonda in Five Acts"

