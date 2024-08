Jane Fonda zweifelte lange an J.Lo und Ben Afflecks Liebe

Die Hollywoodschauspielerin Jane Fonda (86) scheint ein besonderes Gespür für Beziehungsdynamiken zu haben! Die Filmikone äußerte schon früh Bedenken bezüglich der Beziehung ihrer guten Freundin Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52). Am 20. August reichte die Sängerin und Schauspielerin die Scheidungspapiere ein. Schon vor Monaten unterhielten sich Jennifer und Jane in der Dokumentation "The Greatest Love Story Never Told" über die Beziehung. Jane erwähnte damals gegenüber der "On The Floor"-Interpretin: "Ich weiß nicht genau, warum, aber ich fühle mich euch beiden verbunden und möchte wirklich, dass es funktioniert."

Trotz ihrer aufrichtigen Unterstützung zeigte die Oscar-Preisträgerin gewisse Zweifel an dem wiederaufgeflammten Liebesglück der beiden Stars. "Das ist meine Sorge...", erklärte sie und fügte hinzu: "Es sieht so aus, als würdet ihr etwas beweisen wollen, anstatt es einfach zu leben. Jedes zweite Foto zeigt euch küssend oder umarmend." Jennifer lachte daraufhin und versicherte ihrer Freundin, dass dies einfach ihr normales Leben darstelle. Trotz der beruhigenden Worte von J.Lo lag Jane mit ihrer skeptischen Einschätzung offenbar nicht falsch.

Die Freundschaft zwischen Jane Fonda und Jennifer Lopez reicht zurück bis zu den Dreharbeiten von "Das Schwiegermonster" im Jahr 2005, wo die beiden sich zum ersten Mal trafen und schnell eine enge Bindung entwickelten. Jane, bekannt für ihre unverblümte Art und ihr Engagement, hat von Anfang an eine fürsorgliche Rolle in Jennifers Leben eingenommen. Garantiert kann sich die "Jenny From The Block"-Sängerin auch nach dem Ehe-Aus auf die Unterstützung ihrer guten Freundin verlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Jane Fonda, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hattet ihr auch Zweifel an J.Lo und Bens Liebe? Ja, ich hatte genau dieselben Zweifel wie Jane. Nein, für mich waren die beiden ein Traumpaar. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de