Jane Fonda wird mit "SAG Lifetime Achievement Award" geehrt

Jane Fonda (86) wird im kommenden Jahr mit dem SAG Life Achievement Award geehrt. Die 87-jährige Schauspielerin und Aktivistin erhält die höchste Auszeichnung der Screen Actors Guild am 23. Februar 2025 während der 31. Verleihung der SAG Awards. Dies gab SAG-AFTRA nun in einer öffentlichen Mitteilung bekannt. Jane zeigte sich in einem Statement über diese Anerkennung "zutiefst geehrt und demütig" und betonte: "Ich arbeite fast mein ganzes Leben in dieser Branche, und es gibt keine Ehre wie die, die einem von den eigenen Kollegen verliehen wird."

Jane hob in ihrem Statement hervor, wie wichtig die Arbeit der Gewerkschaft für die Schauspieler sei, um sicherzustellen, dass die Mitglieder in allen Bereichen fair behandelt werden. Auch Fran Drescher (67), Präsidentin von SAG-AFTRA, würdigte die Preisträgerin in einer Mitteilung: "Jane Fonda ist eine Wegbereiterin und ein außergewöhnliches Talent; eine dynamische Kraft, die mit unerschütterlicher Leidenschaft die Landschaft von Unterhaltung, Engagement und Kultur geprägt hat."

Ihre Familie, besonders ihr Vater, Schauspieler Henry Fonda, war maßgeblich an ihrer Karriere und ihrer Überzeugung beteiligt. Die enge Bindung zwischen Jane und ihrem Vater beeinflusste nicht nur ihre künstlerische Laufbahn, sondern auch ihren Aktivismus. In der Vergangenheit sprach sie oft von seiner Rolle als Vorbild, sowohl im Leben als auch in der Kunst. Ihr Privatleben ist durch mehrere Hochzeiten und drei Kinder geprägt, von denen sie gerne spricht.

MEGA Jane Fonda bei einem Shooting von H&M im August 2022

Getty Images Jane Fonda bei der Premiere von "Jane Fonda In Five Acts" in Los Angeles

