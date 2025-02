Filmstar Jane Fonda fühlt sich jünger als in ihren 20ern

Jane Fonda (87) hat in einem Interview mit der New York Times verraten, dass sie sich keinerlei Gedanken über ihr Alter macht. "Ich fühle mich nicht wie eine alte Person. Ich bin in allen wichtigen Dingen jünger als in meinen 20ern", erklärte die Schauspielerin im Rahmen ihrer neuen Kampagne für die Schuhmarke Golden Goose. Die zweifache Oscar-Preisträgerin trainiert täglich mit einem Personal Trainer und genießt Spaziergänge in der Natur. Dass sie als Gesicht der Kampagne mit ihrem Alter auch ein Zeichen setzen könnte, wurde ihr erst später bewusst: "Jetzt, wo ich darüber nachdenke, finde ich es cool."

Bereits in früheren Interviews sprach Jane über ihre aktive Lebensweise und die Herausforderungen des Alterns. Vor allem ihre berühmten Fitnessvideos aus den 1980er-Jahren, die weltweit Frauen zum Sport inspirierten, sind ihr heute noch ein besonderer Ansporn. "Damals gab es nicht viele anspruchsvolle Trainingsmöglichkeiten für Frauen", erinnerte sie sich gegenüber People Magazine. Auch wenn sie inzwischen etwas langsamer geworden ist, gibt sie ihren Bewegungsdrang nicht auf: "Ich mache im Prinzip alles, was ich früher gemacht habe, nur langsamer." Dass ihre Videos einen solchen Kultstatus erreichen würden, hatte sie beim Start übrigens nie erwartet.

Obwohl Jane Fonda viele als Schauspiellegende kennen, liegt ihr Fokus schon lange auf einem bewussten Leben. Die Aktivistin betont regelmäßig, wie wichtig es ihr ist, neugierig zu bleiben, politisch aktiv zu sein und die eigene Haltung zu bewahren – im wahrsten Sinne des Wortes: "Gute Haltung lässt mich jünger aussehen", teilte sie mit. Jane nimmt das Leben anders: "Ich bin gesund. Das ist das Entscheidende." Mit ihrer vitalen Einstellung inspiriert sie nicht nur ältere Frauen, sondern bleibt auch selbst stets in Bewegung – körperlich und geistig.

Getty Images Jane Fonda, Mai 2023

Getty Images Jane Fonda und Richard Perry, 2014

