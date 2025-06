Besondere Show in Sydney: Jane Fonda kommt im Rollstuhl an

Jane Fonda (87) ist in Sydney gelandet, um an einer besonderen Veranstaltung teilzunehmen. Die Schauspiellegende, die am Freitag am Flughafen gesichtet wurde, zog mit ihrem eleganten Look – bestehend aus einem navyfarbenen Mantel, einem Schal mit Blumenmuster und einer Designertasche – alle Blicke auf sich. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Während sie in einem Rollstuhl durch die Ankunftshalle geschoben wurde, strahlte sie Vitalität aus. Jane wird an diesem Sonntag im ICC Sydney Theatre auftreten, wo sie in einem Gespräch mit Liz Hayes über ihr bewegtes Leben, ihre Karriere und ihr Verständnis vom Altern sprechen wird.

Trotz ihrer Ankunft im Rollstuhl macht sich die Oscar-Preisträgerin keine Sorgen um ihre Fitness und Gesundheit. In einem Interview mit The Daily Telegraph betonte sie, dass sie gerade jetzt im Alter mehr Energie und Lebensfreude empfinde als je zuvor. "Ich bin 87 und fühle mich jünger und gesünder als in meinen früheren Jahren", erklärte sie. Jane hat ihre Fans kontinuierlich beeindruckt, indem sie nicht nur in Hollywood präsent blieb, sondern sich auch als Aktivistin und Autorin einen Namen gemacht hat. Die Veranstaltung in Sydney ist Teil einer größeren Initiative, bei der sie betont, wie wichtig es ist, auch im Alter weiterhin aktiv und positiv zu bleiben.

Jane Fonda, bekannt durch Klassiker wie "Barbarella" und "Klute", wurde als Tochter der Hollywoodlegende Henry Fonda geboren und ist die Schwester des verstorbenen Peter Fonda. Ihre Familie gilt seit Jahrzehnten als fester Bestandteil der Filmgeschichte. Die "Grace and Frankie"-Darstellerin hat über die Jahrzehnte ihre Liebe zum Sport nicht verloren. Bereits in den 1980ern führte sie mit ihren ikonischen Workout-Videos eine Fitnessbewegung an. Heute trainiert sie immer noch regelmäßig, wenn auch in einem langsameren Tempo, und bleibt ein Vorbild für Menschen aller Generationen.

Getty Images Schauspielerin Jane Fonda, Mai 2025

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

