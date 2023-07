August 2023: Das sind die Netflix-Neuheiten im Hochsommer

Diese Neuheiten dürften die Herzen von Film- und Serienfans definitiv höherschlagen lassen! Der Streamingdienst Netflix hat im August mal wieder einige Neuheiten in seinem Programm zu bieten und lädt damit auch im Hochsommer zu einem gemütlichen Abend auf der Couch ein. Von Neuzugängen über Kino-Hits bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist mal wieder alles vertreten. Besonders spannend wird wohl die neue Staffel von "Heartstopper" und der sechste Teil von Mission: Impossible!

Im Serien-August auf Netflix gibt es Nachschub von so einigen Serien! Direkt am Monatsanfang darf sich auf neue Folgen von "The Lincoln Lawyer" und "Heartstopper" gefreut werden! Am 12. August folgt schließlich die zehnte Staffel von "The Blacklist". Bloß wenige Tage später lässt sich der Prozess rund um Johnny Depp (60) und Amber Heard (37) noch einmal nachvollziehen: Dann kommt nämlich eine Dokuserie über die Schlammschlacht mit dem Titel "Johnny Depp gegen Amber Heard“ raus! Zum Monatsausklang hat das Warten für Fans der nordischen Mythologie endlich ein Ende: "Ragnarök" kehrt mit der dritten und finalen Staffel zurück! Am 31. August endet der Serienmonat schließlich mit der heiß ersehnten Realverfilmung des beliebten Anime "One Piece".

Doch auch in Sachen Filme hat Netflix mal wieder einiges zu bieten! Der Streamingdienst nimmt direkt am 1. August "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten" mit Dane DeHaan (37) und Cara Delevingne (30) in sein Programm auf. Ebenfalls an dem Tag erscheint "Untold: Jake Paul the Problem Child“, eine Dokumentation über den umstrittenen YouTuber. Damit Actionfans inhaltlich nicht alles vergessen haben, wenn sie "Mission: Impossible - Dead Reckoning" auf der großen Leinwand sehen, schafft Netflix Abhilfe und lässt Nutzer den Vorgänger auf der Plattform abrufen. Auch die Kino-Hits "Jurassic World: Das gefallene Königreich“ sowie "Ghostbusters: Legacy“ werden zum Ende des Monats zu streamen sein.

Netflix Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"

Netflix Der Cast der Realverfilmung von "One Piece"

Universal Studios/ Amblin Entertainment DeWanda Wise und Chris Pratt in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

