Netflix bringt Doku über Amber und Johnny Depps Prozess raus

Dieser Prozess hielt die Welt in Atem! Im vergangenen Jahr lieferten sich die ehemaligen Ehepartner Johnny Depp (60) und Amber Heard (37) eine wahre Schlammschlacht vor Gericht. Die Anhörungen wurden im Netz zu einem wahren Internetphänomen. Letztendlich siegte der Fluch der Karibik-Star und die Schauspielerin musste ihm wegen Verleumdung fast 10 Millionen Euro Schadensersatz bezahlen. Trotz ihrer eingelegten Berufung einigten sie sich mittlerweile auf einen Vergleich. Wird der Fall nun etwa neu aufgerollt? Netflix veröffentlicht bald eine Dokuserie über Johnny und Ambers Prozess!

Die Serie soll von "dem berüchtigten Verleumdungsfall handeln, welcher die Öffentlichkeit in Atem hielt und der erste Prozess auf TikTok wurde", handeln – so heißt es in der offiziellen Beschreibung auf Netflix. Dabei sollen erstmals beide Zeugenaussagen Seite an Seite gezeigt werden. "Die Serie erforscht dieses mediale Event, setzt sich mit der Natur der Wahrheit auseinander und was für eine Rolle sie in der modernen Gesellschaft spielt", lautet es weiter. Die Dokumentation soll dann Mitte August auf dem Streamingdienst erscheinen.

Zuletzt wurden auch Gerüchte laut, dass die Aquaman-Darstellerin wohl ihre Sicht der Dinge in einem Buch festhalten möchte! "Sie wird nicht schweigen", erklärte ein Insider gegenüber Radar Online. "Sie findet, dass sie während des Prozesses unfair behandelt worden ist", fügte die Quelle hinzu. Aus diesem Grund wolle Amber wohl nun einiges klarstellen, um von der Öffentlichkeit nicht mehr als Lügnerin dargestellt zu werden.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

