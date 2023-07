Besondere Bedeutung: Anna Heiser hat drei neue Tattoos!

Mamaliebe, die unter die Haut geht! 2017 fand Anna Heiser (33) bei Bauer sucht Frau ihr großes Glück: Der Landwirt Gerald eroberte ihr Herz und konnte die gebürtige Polin davon überzeugen, zu ihm nach Namibia auszuwandern. Inzwischen begrüßte das Paar auch schon zwei gemeinsame Kinder auf der Welt: Söhnchen Leon und Töchterchen Alina Marikka. Wie stolz Anna auf ihre Kids ist, zeigen nun ihre neuen Tattoos!

Am Montag teilte die Zweifachmama ein neues Reel auf ihrem Instagram-Kanal – und das war wirklich supersüß! In dem Clip ist zu sehen, wie sich Anna die Namen ihrer Kinder in einem filigranen Schriftzug oberhalb ihrer Brust tätowieren lässt. "Ich trage euch unter meiner Haut", schrieb sie dazu in der Kommentarspalte. Neben den niedlichen Verewigungen ließ sich die 33-Jährige auch noch einen kleinen Stern hinter dem rechten Ohr stechen.

Bei Annas Community kommen die neuen Tattoos richtig gut an. In nur wenigen Minuten tummelten sich bereits zahlreiche Komplimente von Fans unter dem Video. "Ich finde es sieht sehr, sehr schön aus", "Das sieht richtig toll aus!" oder "Wunderschöne Tattoos und wunderschöner Inhalt", schwärmten einige von ihnen.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heisers neues Tattoo mit Schriftzug "Alina"

Instagram / anna_m._heiser Anna Heisers neues Tattoo mit Schriftzug "Leon"

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

