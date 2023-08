Bewährung widerrufen: Menowin Fröhlich muss ins Gefängnis

Es gibt wieder Negativschlagzeilen rund um Menowin Fröhlich (35)! Der einstige DSDS-Teilnehmer hatte schon mehrmals wegen Straftaten für Aufruhr gesorgt. 2022 hieß es, dass er erneut in den Knast muss, jedoch legte er erfolgreich Revision ein. In den vergangenen Monaten schien er sein Leben umkrempeln zu wollen: Er nahm viel ab und legte Wert auf einen gesünderen Lebensstil. Doch seine Vergangenheit holt ihn jetzt ein. Menowin muss nun wahrscheinlich doch ins Gefängnis!

Das berichtet nun Bild. So habe die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Bewährung aus dem Jahr 2016 widerrufen – das wären vier Monate Haft. Damals führte er einen Wagen ohne Führerschein und wurde zu sechs Monaten verurteilt – zwei saß er ab. Doch auch ein weiterer Fall könnte Menowin länger hinter Gittern sitzen lassen. Offenbar verstieß er zuletzt erneut gegen die Verkehrsregeln, weswegen eine Strafe aus dem Jahr 2019 neu aufgerollt werden könnte.

Damals fuhr er einen Wagen ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss. 2022 folgte die Verurteilung. Er ging aber in Revision. Nun könnte die Strafe tatsächlich vollstreckt werden. So könnten Menowin also anderthalb Jahre Haft bevorstehen. Eigentlich befand er sich gerade noch in einer Entzugsklinik, doch die Polizei führte ihn wegen des Haftbefehls ab.

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, TV-Star

Getty Images Menowin Fröhlich, Musiker

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in der Entzugsklinik

