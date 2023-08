Ist Peter Klein etwa bald bei "Promi Big Brother" zu sehen?

Startet Peter Klein jetzt so richtig durch? Seit Anfang des Jahres ist Peter nun von seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) getrennt. Als Single möchte der 56-Jährige jetzt so richtig durchstarten. Seine Ex verteilt zwischendurch immer wieder gerne Spitzen gegen den einstigen Maler und Lackierer. Jetzt behauptet sie, dass ihr Verflossener in den Promi Big Brother-Container einziehen wird. Doch ist da wirklich was dran?

Laut Bild ist bei Peter aktuell kein Einzug in die Reality-Show geplant. Der Influencer lege seinen Schwerpunkt momentan auf etwas ganz anderes: nämlich auf seine Gesangskarriere. Als Songwriter möchte er so richtig durchstarten und groß herauskommen. Gerade sei er also sehr mit seiner Musik beschäftigt – er müsse noch ganz schön viel planen, wie zum Beispiel die dazugehörigen Videos.

"Es ist wahr. Ich [...] werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen", verriet Peter vor wenigen Wochen ganz stolz. Fans können sich auf jeden Fall freuen, denn der angehende Sänger möchte noch im Sommer dieses Jahres seine ersten Songs veröffentlichen.

Instagram / peterklein_official Peter Klein sitzt auf einer Treppe

Instagram / peterklein_official Peter Klein im März 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

