Nach Ehedrama: Startet Peter Klein als Schlagerstar durch?

Geht es für ihn auf die große Bühne? Beim Dschungelcamp soll es eigentlich um die Promis im Camp gehen – jedoch sorgten dieses Jahr besonders die außerhalb des Dschungels für Aufsehen. Während Peter Klein (56) sich in Yvonne Woelke (41) verguckt haben soll, musste seine Frau Iris Klein (56) das Ganze von zu Hause aus mit ansehen. Für ihn folgten daraufhin Ehedrama und Liebesflauten. Jetzt will er das Steuer herumreißen: Peter wagt sich in ein neues Abenteuer!

Wie Bild berichtet, wolle der 56-Jährige nun einen neuen Weg einschlagen und sich der Schlagerwelt stellen. "Es ist wahr. Ich [...] werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen", verrät Peter stolz. Er wüsste auch schon, wo er seine zukünftigen Hits präsentieren möchte: "Ich würde gern bei Florian Silbereisen (41) auftreten." Laut des anstrebenden Schlagersängers müssen sich seine Fans glücklicherweise nicht mehr lange gedulden. Peter hoffe, die Songs noch im Sommer herauszubringen.

Wie er im weiteren Verlauf des Gesprächs zu verstehen gibt, soll das auch nicht der einzige Exkurs des einstigen Maler und Lackierers sein. "Mich würde eine Teilnahme bei Let's Dance reizen. Ich bin zwar kein brillanter Tänzer, aber lernen kann man ja bekanntlich alles", meint Peter.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

