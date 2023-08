Tammy Slaton bricht bei Calebs Beerdigung in Tränen aus!

Tammy Slaton ist am Ende. Die "Unser Leben mit 500 kg"-Darstellerin musste vor wenigen Wochen einen schweren Schicksalsschlag durchleben: Ihr Ehemann Caleb Willingham ist Anfang Juli auf tragische Weise verstorben. Sein Bruder verkündete die traurige Nachricht auf Facebook. Kurz darauf bestätigte Tammy die Neuigkeit selbst mit einem bewegenden Instagram-Post. Jetzt nahm sie herzzerreißend Abschied von ihrem Liebsten – Tammy brach bei Calbes Beerdigung in Tränen aus.

Der TV-Star wurde auf den Fotos, die The Sun vorliegen, während der emotionalen Zeremonie neben ihrer sie unterstützenden Schwester Amy gesichtet. Die intime Trauerfeier fand nur wenige Minuten von Tammys Haus in Kentucky bei Sonnenuntergang statt, an der Freunde und Familie des Verstorbenen teilnahmen. Wie auf den Bildern zu sehen ist, nimmt die 37-Jährige das Ganze sehr mit: Sie trägt ein kurzes schwarzes Kleid und wischt sich mit einem Taschentuch die Tränen weg. Sie hält einen Strauß bunter Blumen für ihren verstorbenen Ehemann in der Hand.

Ein Insider, der Tammy sehr nahe steht, gibt Informationen über ihren aktuellen Gefühlszustand bekannt: "Die beiden waren beste Freunde und haben sich in der Klinik gegenseitig unterstützt und [sein Tod ist] verheerend für sie." Das habe sie besonders schwer getroffen, da sie weiß, dass es "auch sie selbst hätte treffen können", gibt der Insider weiter preis.

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Mai 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Juni 2023

