Vegan-Influencerin Zhanna Samsonova ist mit 39 gestorben

Große Trauer um Zhanna Samsonova. Die vegan lebende Influencerin Zhanna Samsonova hatte auf Instagram über 10.000 Follower und gab ihren Fans spannende Einblicke in ihre ungewöhnliche Ernährung. Das Besondere daran war nämlich, dass sich die Russin nur noch von rohem Obst ernährte. Sie verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Südost-Asien und genoss dort ihr Leben und viele exotische Früchte. Jetzt ist Zhanna im Alter von 39 Jahren verstorben.

Gegenüber dem russischen Nachrichtenmedium RTVI erklärte die Mutter der Influencerin, dass ihre Tochter am 21. Juli in Malaysia gestorben sei. Als Ursache gab sie selbst eine Cholera ähnliche Infektion an – die offizielle Todesursache ist aber noch nicht bekannt. In vielen internationalen Medien wird Zhannas Tod mit ihrer Ernährung in Verbindung gebracht.

Schon einige Tage vor ihrem Ableben hatte die Russin offenbar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Ein Freund von Zhanna erklärt nun gegenüber The Sun, dass sie "vor ein paar Monaten, in Sri Lanka" sehr "erschöpft" ausgesehen habe. In den letzten Monaten war die Veganerin, was ihre Ernährung anging, nämlich noch strikter geworden. "In den letzten vier Jahren bestand meine Ernährung nur aus Obst, Sonnenblumenkernsprossen, Fruchtsmoothies und Säften", erzählte die russische Staatsbürgerin noch vor ihrem Tod via Instagram.

