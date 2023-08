Kurz nach Scheidung: Ioan Gruffudds Ex ist wieder verliebt!

Alice Evans (52) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Von 2007 bis 2021 war die Schauspielerin mit Ioan Gruffudd (49) verheiratet. Ihre Trennung war nicht gerade friedlich verlaufen. In den vergangenen Monaten hatten beide Seiten sich immer wieder aufs Schlimmste beschimpft. Vor allem die Blondine nahm kein Blatt vor den Mund und bezeichnete ihren Ex sogar als Kinderschänder. Inzwischen ist die Scheidung der beiden durch. Und Alice ist wieder frisch verliebt!

Auf Instagram teilt Alice nun eine Bilderreihe vom vergangenen Wochenende. Im Zuge dessen klärt der TV-Star seine Fans auch über seinen aktuellen Beziehungsstatus auf. "Ich bin gerade so verliebt und kann nicht glauben, dass ich diese intensive Liebe erst mit 55 empfunden habe", schwärmte Alice zu den Aufnahmen. Unter denen befand sich jedoch kein Schnappschuss ihres neuen Verehrers – um wen es sich handelt, möchte sie offenbar noch nicht preisgeben.

Alice' Ex-Mann Ioan ist hingegen seit bereits einiger Zeit nicht mehr auf dem Single-Markt vertreten. Kurz nach ihrer Trennung hatte der "King Arthur"-Darsteller im Oktober 2021 der Öffentlichkeit seine neue Partnerin Bianca Wallace präsentiert. Sie soll der Grund für die Scheidung gewesen sein.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im Mai 2015

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Getty Images Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im November 2022

