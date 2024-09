Der Rosenkrieg zwischen Alice Evans und Ex Ioan geht weiter

Alice Evans (53) und Ioan Gruffudd (50) stehen weiterhin im Mittelpunkt einer der bittersten Scheidungsschlachten Hollywoods. Drei Jahre nach der Trennung hat Alice nun laut den Berichten der Daily Mail bei Gericht Unterlagen eingereicht, in denen sie ihrem Ex-Mann vorwirft, selbst für das zerrüttete Verhältnis zu ihren gemeinsamen Töchtern Ella und Elsie verantwortlich zu sein. "Ich würde mich freuen, wenn Ioan und die Kinder ihre Beziehung wieder kitten könnten. Aber da Ioan den Kindern jetzt über Dritte klargemacht hat, dass er nicht länger Teil ihres Lebens sein will, ist dieser Punkt irrelevant", äußert sich die Schauspielerin in dem neuesten Schriftstück. Zudem kritisiert die "102 Dalmatiner"-Bekanntheit, dass ihr Ex, der ebenfalls Schauspieler ist, weder ihr noch den Kindern in Person von seiner neuen Beziehung und der Verlobung mit Bianca Wallace berichtet habe, sondern dies über Instagram verkündete.

Ioan wiederum beklagte vor rund einer Woche in Dokumenten, die dem Magazin ebenfalls vorliegen, dass er seine Kinder dieses Jahr nur wenige Stunden zu Gesicht bekam. "Die Wiedervereinigungstreffen wurden vom Gericht angeordnet, und ich bin zu jeder Sitzung gegangen. Die Beklagte [Alice Evans] hat sich in jede einzelne Sitzung eingemischt, sie hat die Praxis betreten, eine dramatische Szene gemacht und sich vor den Augen der Kinder mit dem Therapeuten gestritten", erklärte der Schauspieler. Durch dieses Verhalten habe er seine Töchter Elsie und Ella kaum gesehen: "Die Wiedervereinigungstherapie ist aufgrund der Handlungen der Beklagten gescheitert. Ich habe in diesem Jahr 2024 neun Stunden mit den Kindern verbracht".

Das Ex-Paar lernte sich 1997 kennen und trat 2007 vor den Traualtar. Zwei Jahre später kam ihre erste Tochter zur Welt und 2013 wurden sie zum zweiten Mal Eltern. 2021 reichte Ioan die Scheidung von Alice ein. Seither tobt ein erbitterter Rechtsstreit um den gemeinsamen Nachwuchs und um die Scheidungsvereinbarungen. Besonders Alice hatte mit dem Liebes-Aus zu kämpfen. "Mein Leben wurde im Jahr 2020 ohne Vorwarnung aus den Angeln gehoben. Ich habe nicht gut darauf reagiert", verriet sie vor wenigen Monaten auf Instagram. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Auf welcher Seite des Scheidungskrieges steht ihr? Ich halte zu Alice! Ich stehe hinter Ioan. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de