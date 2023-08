Angus Cloud (†25) wird mit Wandgemälde in Heimatstadt geehrt

Was für eine bewegende Geste! Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Euphoria-Star Angus Cloud im Alter von nur 25 Jahren verstorben ist. Die genauen Umstände seines Todes sind bisher noch nicht bekannt. Zahlreiche Fans und Kollegen nehmen in rührenden Posts und ergreifenden Texten im Netz Abschied von dem Schauspieler. Nun wird Angus mit einem riesigen Wandkunstwerk in seiner Heimat Tribut gezollt!

Kurz nach seinem Tod taten sich die Freunde des Serienstars und der Künstler Darin Balaban zusammen und gestalteten ein großes, farbenfrohes Wandbild in seiner Heimatstadt Oakland in Kalifornien. Darauf ist Angus' Gesicht umgeben von seinem Geburts- sowie Sterbedatum und seinem Namen zu sehen. "Lang sollst du leben. Wir lieben dich", steht in bunten Buchstaben über dem Kunstwerk. "Es war wirklich rührend und ich hoffe, dass die Menschen, die Angus kannten oder von ihm betroffen waren, etwas Positives von dieser Wand mitnehmen", erklärte der Maler gegenüber CBS News. Das Endergebnis ist auf Fotos, die der Quelle vorliegen, zu sehen.

Bei Angus' "Euphoria"-Co-Stars sitzt der Schmerz seines Verlustes auch sehr tief. "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen [...] oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören", hatte beispielsweise Zendaya Coleman via Instagram mitgeteilt.

Angus Cloud im März 2022

Angus Cloud, Schauspieler

Zendaya und Angus Cloud, "Euphoria"-Stars

