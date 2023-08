Seit Jahren Single? Paco Herb dementiert Liebe zu Yeliz Koc!

Was Ernstes war es für Paco Herb offenbar nicht. Im vergangenen Jahr hatte der einstige Love Island-Gewinner neben Yeliz Koc (29) an Kampf der Realitystars teilgenommen. Während der Dreharbeiten hatte es mächtig zwischen den beiden geknistert. Und auch danach hatten sie viel Zeit zusammen verbracht. Das Ganze war jedoch nur von kurzer Dauer. Und für Paco war es zudem offenbar ohnehin nicht von Bedeutung!

Ende August wird der Beau in der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein. In seinem dazugehörigen Steckbrief, den RTL veröffentlichte, gab er ein paar Details über sich preis: "Ich bin seit dreieinhalb Jahren Single – aber da spalten sich die Meinungen." Für ihn war die Sache mit Yeliz somit offenbar nicht mehr als ein Flirt. Er sei ohnehin nicht der Typ, der sich auf Frauen stürzt – es sei eher umgekehrt.

Ende vergangenen Jahres hatte Paco sich im Netz immer wieder turtelnd mit Melissa Damilia (27) gezeigt. Doch auch das war wohl keine Beziehung für den Reality-TV-Star. "Du lernst Menschen kennen. Mal sehr intensiv, mal reicht es nur für eine kurze Zeit", hatte er via Instagram im Februar erklärt.

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

