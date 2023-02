Nie mit Melissa zusammen? Paco Herb erklärt seine Sicht!

Paco Herb sorgt für Verwirrung im Netz. Der einstige Love Island-Gewinner hatte sich Ende des vergangenen Jahres sehr offen turtelnd mit der ehemaligen Bachelorette Melissa Damilia (27) gezeigt. Sie hatten süße Schnappschüsse miteinander geteilt und sind innig schmusend und Händchen haltend aufgetreten. Nur wenige Wochen später ließ die TV-Bekanntheit ihre Fans dann allerdings wissen, dass alles schon wieder vorbei war. Jetzt veröffentlichte Paco kryptische Zeilen auf Social Media.

In seiner Instagram-Story wurde der 27-Jährige nun gefragt, ob er wieder vergeben sei. Er fand dazu folgende Worte: "Du lernst Menschen kennen. Mal sehr intensiv, mal reicht es nur für eine kurze Zeit." Es scheint so, als ob er damit sagen wolle, dass die gemeinsame Zeit mit Melissa keine richtige Beziehung gewesen sei. Abschließend fügte der Hottie hinzu: "Wenn Gott so will, wird der richtige Menschen bleiben. Das ist das Leben." Außerdem betonte Paco, dass er single sei.

Die kurze Liebelei könnte daran gescheitert sein, dass Paco die einstige "Skate Fever"-Kandidatin nicht respektierte. In den sozialen Medien hatte ein Fan die Beauty gefragt, wie sie es schaffe, jemanden loszulassen – Melissa hatte darauf sofort eine Antwort: "Warum sollte man an jemandem festhalten wollen, der dir offensichtlich zeigt, dass er dich nicht respektiert? Da würde man doch den Respekt vor sich selbst verlieren!"

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Influencerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

Instagram / paco_hrb Melissa Damilia und Paco Herb, Oktober 2022

