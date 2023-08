Nach Ehe: Ist "Downton Abbey"-Star Joanne Froggatt vergeben?

Ist Joanne Froggatt (42) wieder in festen Händen? 2012 hatte die Schauspielerin James Cannon das Jawort gegeben – doch die Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Februar 2020 hatte der Downton Abbey-Star die Trennung bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt sei das Paar bereits eine Weile getrennt gewesen. Doch nun scheint die Anna-Bates-Darstellerin wieder glücklich zu sein: Joanne soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 42-Jährige bei einem Spaziergang – nicht nur in Begleitung eines Hundes, sondern auch eines unbekannten Mannes. Die beiden scheinen sich aber alles andere als fremd zu sein. Sie halten sogar Händchen. Wie Insider berichten, lautet der Name des Herren Mark. Die beiden kennen sich seit mehreren Monaten und Joanne soll ganz vernarrt in ihn sein.

Doch auch ihre Freunde hätten das Gefühl, dass er der Richtige sein könnte. Die Britin habe ihren neuen Lover jüngst zu einer Party mit ihren Freunden genommen. Im vergangenen Monat seien die beiden bereits lachend auf der Geburtstagsfeier eines Kumpels gesehen worden. "Joanne hat viel Spaß mit Mark", verriet ein Informant aus ihrem Umfeld.

Anzeige

MEGA Joanne Froggatt, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Joanne Froggatt im Juni 2022 in Monaco

Anzeige

ActionPress Joanne Froggatt, Serienstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de