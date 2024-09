Süße News: "Downton Abbey"-Star Joanne Froggatts Baby ist da

Was für schöne Neuigkeiten: Joanne Froggatt (44) ist Mama geworden! Wie Daily Mail berichtet, durfte die Schauspielerin bereits Anfang September ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Das beweisen auch Fotos, die dem Online-Magazin vorliegen – denn darauf ist der Downton Abbey-Star bei einem Spaziergang mit ihrem Baby zu sehen. Ganz leger und mit einem breiten Lächeln im Gesicht läuft die Britin durch Berkshire und schiebt stolz ihren Kinderwagen vor sich her, während sie sich mit einer Freundin unterhält.

Wann genau das Kind der 44-Jährigen zur Welt kam, ist nicht bekannt. Auch, ob Joanne ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat, sowie welchen Namen sie ihrem Nachwuchs gegeben hat, verriet sie bisher noch nicht. Ob sie überhaupt weitere Details zu ihrem ersten Kind preisgeben wird, bleibt abzuwarten – die britische TV-Bekanntheit legt viel Wert auf ihre Privatsphäre und gewährt nur selten Einblicke in ihr Leben außerhalb des Rampenlichts.

Erstmals mit Babybauch zeigte sich Joanne im Juni auf dem roten Teppich der Into Film Awards in London und überraschte damit Fans und Kollegen mit ihrer Schwangerschaft. Seit etwa einem Jahr ist sie glücklich mit ihrem neuen Freund Mark Turner, mit dem sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal öffentlich bei einer Party im Londoner Restaurant The Italian Greyhound gesehen wurde. Ein enger Vertrauter verriet dem Medium: "Joanne genießt die Zeit mit Mark sehr." Gemeinsam freuen sie sich nun über den Nachwuchs und die gemeinsame Zukunft.

ActionPress Joanne Froggatt im Juni 2022 in Monaco

Getty Images Joanne Froggatt bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

