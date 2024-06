"Downton Abbey"-Star Joanne Froggatt ist erstmals schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten von Joanne Froggatt (43): Die Downton Abbey-Darstellerin wird bald Mama! Das Babygeheimnis lüftet die Britin ganz subtil auf dem roten Teppich der Into Film Awards – in einem engen roten Minikleid strahlt sie in die Kamera und zeigt stolz ihren Babybauch. Mehr Details zu ihrer Schwangerschaft will sie aber noch nicht verraten – allzu lange dauert es vermutlich aber nicht mehr, bis sie ihren Nachwuchs im Arm halten wird: Ihre Babykugel ist schon deutlich gewölbt!

Aber wer ist der Vater des Babys? Seit vergangenem Jahr soll die 43-Jährige laut Daily Mail wieder in festen Händen sein. Im August 2023 wurde sie erstmals mit Herren Mark bei einem romantischen Spaziergang in der ländlichen Region von Buckinghamshire gesichtet – die beiden schienen total happy miteinander zu sein und hielten ganz verliebt Händchen. Laut Insidern kannten sich die beiden zuvor schon einige Monate. Auf Events zeigte sich Joanne bisher aber noch nicht mit ihrem mutmaßlichen Partner. Ob sie das Kind nun mit Herren erwartet oder einen neuen Partner hat, ist nicht bekannt.

Die Schauspielerin war zuvor bereits einmal verheiratet. Im Jahr 2012 hatte sie ihrem damaligen Partner James Cannon das Jawort gegeben. Doch nach rund acht Jahren ging die Ehe der beiden in die Brüche. "Wir leben eigentlich schon eine Weile getrennt", erklärte Joanne im Februar 2020 gegenüber Daily Mail. Die Gründe für ihre Trennung verriet sie nicht – die zwei sollen aber im Guten auseinandergegangen sein.

ActionPress Joanne Froggatt im Juni 2022 in Monaco

Getty Images Joanne Froggatt bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

