Gebrochene Herzen in Großbritannien – und das kurz vorm Valentinstag! Durch ihre Paraderolle der Anna Bates dürfte sie den Fans eines ganz bestimmtem britischen Historiendramas ein Begriff sein. Der Downton Abbey-Star Joanne Froggatt (39) hat nun bekannt gegeben, dass die Ehe zwischen ihr und ihrem Mann James Cannon gescheitert sei. Acht Jahre nach ihrer Heirat verkündete die Schauspielerin die Nachricht von ihrer Trennung.

Das Paar hatte sich 2012 das Jawort in einer intimen Zeremonie in Oxfordshire gegeben. Damals hatte die Schauspielerin diesen Tag noch als den glücklichsten ihres Lebens bezeichnet. Nun bestätigte die Britin das Ehe-Aus offiziell in einem Interview, wie Daily Mail berichtete. "Wir leben eigentlich schon eine Weile getrennt", teilte die 39-Jährige weiterhin mit. Doch die beiden Partner scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein, da sie offenbar immer noch planen, in Zukunft bei Serien- und Filmprojekten zusammenzuarbeiten. Nach der Trennung wolle Joanne jetzt nur nach vorne blicken und einfach abwarten, was dieses Jahr noch für sie bereithält.

Zumindest aus beruflicher Sicht stehen für sie alle Zeichen auf Erfolg. Denn nach dem fulminanten Ende von "Downton Abbey" auf der großen Kinoleinwand, wartet schon ein neues Projekt auf sie. In der Serie "The Commons" konnte sie erneut eine Hauptrolle ergattern. In dem australischen Drama spielt sie dieses Mal kein Zimmermädchen der 1920er-Jahre, sondern eine Figur aus der Zukunft.

Getty Images Joanne Froggatt bei den GQ-Awards in Sydney im November 2019

Getty Images Joanne Froggatt beim Tribeca Filmfestival in NYC im September 2017

Getty Images David Lyons, Inez Curro, Joanne Froggatt und Ryan Corr bei einem Showcase in Sydney, November 2019

