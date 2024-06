Nach Scheidung: So glücklich ist schwangere Joanne Froggatt!

Nach ihrer schmerzhaften Scheidung vor vier Jahren ist Joanne Froggatt (43) endlich wieder glücklich: Die Downton Abbey-Bekanntheit erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Mark Turner ihr erstes Kind. Ein Insider erklärte im Gespräch mit MailOnline, wie zufrieden die Schauspielerin mittlerweile wieder ist. "Sie war untröstlich, als sie sich von James trennte. Aber seitdem hat sie Mark kennengelernt und ist so glücklich mit ihm. Sie wusste von Anfang an, dass sie etwas Besonderes miteinander hatten", verrät der Informant und ergänzt: "Und jetzt hat ihre Geschichte ein glückliches Ende und sie erwartet ihr erstes Baby."

Ihre Schwangerschaft hatte Joanne vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich der Into Film Awards verkündet – in einem engen roten Minikleid lächelte sie stolz in die Kameras und zeigte ihren Babybauch. Mehr Details zu ihrer Schwangerschaft verriet sie bisher nicht. "Sie wollte schon immer Mutter werden und alle freuen sich für sie", will jedoch der Insider im Gespräch mit dem Magazin wissen.

Vor rund vier Jahren gab Joanne das Ende ihrer Ehe mit James Cannon bekannt. "Wir leben eigentlich schon eine Weile getrennt", erklärte sie damals in einem Interview. 2012 hatten sich die beiden in Oxfordshire das Jawort gegeben. Damals hatte die Britin diesen Tag noch als den glücklichsten ihres Lebens bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joanne Froggatt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cannon und seine Joanne Froggatt in Wimbledon in London im Juli 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Joanne bald auch das Babygeschlecht verraten wird? Nein, das glaube ich nicht. Ja, bestimmt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de