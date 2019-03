Fans werden den "Downton Abbey"-Film lieben! Das jedenfalls verspricht Joanne Froggatt (38), die in der der bekannten TV-Serie das Hausmädchen Anna spielt. Für die vierte Staffel des Serien-Dramas, in der Joannes Charakter Anna von einem Kammerdiener vergewaltigt wurde, erhielt die Schauspielerin für ihre Darstellung sogar einen Golden Globe und war für drei Emmys nominiert. Jetzt verrät Joanne: Der Film wird alles haben, was die Zuschauer an der TV-Serie so geliebt haben.

Die britische Schauspielerin wird auch im Film die Rolle der Anna Bates spielen. Fans der Serie werden von dem Streifen nicht enttäuscht sein, sagte sie gegenüber The Times. "Ich glaube, es hat alle Dinge, die Leute an 'Downton' geliebt haben, nur auf einem höheren Level. Es sieht sehr filmisch aus, es gibt große, schöne Kulissen." Obwohl Joanne darauf beharrte, dass die Berichte über Pläne für einen zweiten "Downton"-Film noch nicht bestätigt sind, würde sie gerne wieder die Rolle der Anna in einem weiteren Film spielen. "Einen Schritt nach dem anderen, aber wenn wir etwas mit richtig guter Qualität machen können, dann ja. Sag niemals nie."

Joanne, die auch im Biopic über Mary Shelley, die Autorin des "Frankenstein", mitgespielt hat, ist immer noch glücklich darüber, überall als Anna erkannt zu werden. Freut ihr euch auf den "Downton Abbey"-Film? Stimmt ab!

ActionPress Der "Downton Abbey"-Cast bei einer Preisverleihung 2016

Getty Images Joanne Froggatt bei einem Screening von "The Sisters Brothers"

ActionPress Michelle Dockery und Joanne Froggatt in "Downton Abbey" Staffel vier

