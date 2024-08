Joanne Froggatt zeigt beim Spaziergang stolz ihren Babybauch

Joanne Froggatt (43) genießt ihre Schwangerschaft und zeigt nun stolz ihren runden Babybauch, während sie in Buckinghamshire einen Spaziergang unternimmt. Die Downton Abbey-Darstellerin, die ihr erstes Kind erwartet, trägt dabei einen sportlichen Look mit weißem Top, schwarzem Hoodie und einer Baseballkappe, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Deutlich zu erkennen ist auch ihr bereits ziemlich runder Babybauch. Mit dabei an ihrer Seite: ihr Partner Mark Turner und ihr Hund. Joanne und Mark sind seit knapp zwei Jahren ein Paar, nachdem ihre achtjährige Ehe mit IT-Berater James Cannon zu Beginn der Pandemie 2020 geendet ist.

Diese neue Lebensphase scheint Joanne besonders gutzutun. Erst im Juni dieses Jahres enthüllte sie ihren wachsenden Bauch auf dem roten Teppich der Into Film Awards in London. Freunde berichten, dass Joanne überglücklich mit Mark ist und die beiden bereits zusammenleben. Mark, der Sohn eines ehemaligen Polizisten und ein Outdoor-Fan, scheint perfekt in ihr neues Leben zu passen. "Joanne hat eine schwere Zeit hinter sich, insbesondere während der Pandemie", verriet ein Nahestehender dem Blatt und fügte noch hinzu: "Aber jetzt ist sie mit Mark glücklich und freut sich auf die Geburt ihres ersten Kindes." Joanne habe sich schon immer Nachwuchs gewünscht.

Die Trennung von ihrem Ex-Mann James erfolgte kurz vor Beginn der Covid-19-Pandemie, was Joanne sehr zusetzte. Wie Daily Mail berichtete, betonte sie selbst bereits, wie schwierig die Zeit für sie gewesen war und wie isoliert sie sich während des Lockdowns gefühlt habe. Trotz allem zeigte sich die Schauspielerin dankbar für die Unterstützung ihrer Familie und Freunde und die vielen positiven Aspekte in ihrem Leben. Mit Mark an ihrer Seite beginnt für Joanne nun ein vielversprechendes neues Kapitel, das sie voller Vorfreude auf die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes erwartet.

ActionPress Joanne Froggatt im Juni 2022 in Monaco

Getty Images Joanne Froggatt bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

