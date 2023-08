Darius Daneshs Todestag steht an: Vater teilt rührende Worte

Er gedenkt seines verstorbenen Sohnes. Vergangenes Jahr im August wurde bekannt: Der schottische Sänger Darius Danesh (✝41) war verstorben. Daraufhin meldeten sich einige Stars wie Gerard Butler (53) zu Wort und zollten dem "Pop Idol"-Star Tribut. Auch seine Familie teilte ein rührendes Statement. In wenigen Tagen jährt sich sein Todestag zu ersten Mal. Sein Vater betont schon jetzt: Darius bleibt für immer unvergessen!

Wie Mirror berichtet, wird eine kleine Gedenkfeier am Donnerstag für Darius stattfinden. "Ein schweres Jahr ist vergangen, in dem wir als Familie den Verlust unseres geliebten Darius betrauern müssen", erklärt sein Vater Booth und führt aus: "Darius berührte die Herzen und Köpfe der Menschen mit seinen bedeutungsvollen Liedern, seiner Wärme, seinem herzlichen Lächeln, [...] und seiner großzügigen Liebe und Fürsorge." Die Feier werde Zuhause stattfinden und sei nur für die enge Familie gedacht.

Die Beerdigung des Singer-Songwriters lief bereits sehr privat ab. "Wir haben es nicht geschafft, etwas Öffentliches für seinen Jahrestag zu organisieren", erklärt Booth weiter. In Zukunft solle jedoch auch in der Glasgow Kathedrale an Darius erinnert werden. Er wolle noch eine größere Gedenkfeier planen.

Anzeige

Getty Images Darius Danesh, Musiker

Anzeige

Getty Images Darius Danesh im September 2011

Anzeige

Getty Images Darius Danesh im März 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de