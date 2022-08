Instagram-Rückkehr: Gerard Butler trauert um Freund Darius

Gerard Butler (52) meldet sich endlich wieder im Netz bei seinen Fans – doch seine Rückkehr ist von Trauer überschattet. Denn der Schauspieler musste einen heftigen Verlust verkraften: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Bühnenstar Darius Danesh (✝41) verstorben ist. Das nahm Gerard offenbar zum Anlass, wieder aktiv zu werden: So emotional trauert er um seinen guten Freund Darius.

Auf Instagram teilte Gerard zum ersten Mal seit gut einem Jahr einen Beitrag, der die beiden Männer freudig grinsend zeigt – sie sind augenscheinlich auf einem Konzert. In der Bildunterschrift versucht der "Olympus Has Fallen"-Darsteller derweil, seiner Trauer Ausdruck zu verleihen: "Ich bin erschüttert über das plötzliche Ableben meines lieben Freundes Darius, eines wahren Kampfgefährten." Weiter schwärmte er über den Sänger, was das Zeug hält. "Er war immer mit einem Lächeln, einer gewaltigen Stimme und einer wirklich herzlichen Umarmung bewaffnet, der nur wenige widerstehen konnten – und auch nicht wollten!", beschrieb Gerard seinen guten Freund.

Trotz des Verlusts versuche der 52-Jährige, sich auf das Positive zu besinnen: "In Zukunft werde ich meine Trommel lauter schlagen und das Leben und jeden seiner schönen Momente feiern, weil mein Bruder mir gezeigt hat, dass das eine ziemlich tolle Art zu leben ist."

Getty Images Darius Danesh auf der Bühne

Instagram / gerardbutler Gerard Butler und Darius Danesh

Getty Images Gerard Butler auf der "Olympus Has Fallen"-Premiere im März 2013

