Vor Geburtstag: "Pop Idol"-Star Darius Danesh (41) ist tot

Die Musikwelt ist erneut in großer Trauer! Darius Danesh begeisterte mit seiner Teilnahme an der UK-Castingshow "Pop Idol" viele Zuschauer. Nach dem TV-Format gelang es ihm, eine gefeierte Bühnenkarriere zu starten. So war er am Londoner West End etwa in "Chicago", "Guys And Dolls" oder "Gone With The Wind" zu sehen. Nun machen allerdings schreckliche Nachrichten die Runde: Denn Darius ist kurz vor seinem Geburtstag mit nur 41 Jahren gestorben.

Wie die britische Zeitung The Sun nun berichtet, sei Darius bereits am vergangenen Donnerstag leblos in seinem Apartment aufgefunden worden. Fremdverschulden schließe die Polizei bislang aus, eine Todesursache wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Am kommenden Freitag wäre sein Geburtstag gewesen. "Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Darius Campbell Danesh", hieß es in einem Statement, das die Familie veröffentlichte.

Darüber hinaus bitten die Hinterbliebenen darum, Spekulationen zu unterlassen. "Wir bitten freundlich darum, unseren Wunsch nach Privatsphäre zu berücksichtigen, während wir den schmerzlichen Verlust verarbeiten", hieß es in dem Schreiben der Familie weiter.

