Darius Danesh lebte vor seinem Tod lange mit Herzkrankheit

Darius Daneshs (✝41) Freundin spricht über seinen Tod. Im August vergangenen Jahres machten traurige Nachrichten die Runde: Der Musiker ist verstorben. Er wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Viele Stars trauerten daraufhin um dem Theater-Schauspieler und "The Idol"-Gewinner. Auch seine Freundin Lauren Cheek vermisst ihn schmerzlich. Jetzt gibt sie weitere Details zu Darius' Tod bekannt und erzählt, dass er lange mit einer Krankheit gelebt hat.

Offenbar hatte Darius vor seinen Tod mit einem Herzfehler gelebt, wie Lauren gegenüber The Sun erzählt. "Seine Mutter erzählte mir, dass sie [von der nicht diagnostizierten Krankheit] erst nach der Autopsie erfuhren. Sein Herz war doppelt so groß, wie es eigentlich sein sollte. Das passte, denn so war er wirklich – er hatte so viel Liebe", erklärt Lauren.

Außerdem habe Darius lange mit einem gebrochenen Genick gelebt, weswegen er das Anästhetikum Chlorethan eingeatmet habe. Das sei bei der Autopsie auch seine Todesursache gewesen. "Ich glaube, er hat [Chlorethan] genommen, weil er so starke Schmerzen hatte und keine Tabletten nehmen wollte, nicht einmal Aspirin", ist sich Lauren sicher.

Anzeige

Getty Images Darius Danesh im September 2011

Anzeige

Instagram / lifeoflaurencheek Darius Danesh und seine Freundin Lauren

Anzeige

Getty Images Darius Danesh im März 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de