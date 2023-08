Was ist los? Laura-Marie Geissler trägt Verlobungsring nicht

Sie klärt auf! Laura-Marie Geissler (25) und Jimi Blue Ochsenknecht (31) wirken auf Social Media total glücklich miteinander. Immer wieder teilen sie Turtel-Content. Der "Hey Jimi Pt.2"-Interpret ist sich mit seiner Liebsten sogar so sicher, dass er am Tag der Hochzeit seiner Schwester der Rennfahrerin einen Antrag gemacht hatte. Seit fast einem Jahr sind sie verlobt. Doch jetzt war Laura ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Die 25-Jährige entschied sich, ihren Klunker für ein Event in Kitzbühel zu Hause zu lassen. Im Interview mit RTL erklärte sie den Grund: "Das kommt daher, dass ich mit dieser ganzen Spitze Bange hatte, dass ich mir damit etwas kaputt mache." Laura-Marie trug nämlich eine Spitzenbluse unter ihrem Dirndl. Selbstverständlich band sie aber ihre Schleife rechts, was bedeutet, dass sie in einer Beziehung ist.

"Er ist sicher verstaut. Heute muss die Schleife reichen", witzelte sie. Im weiteren Gespräch plauderte Laura-Marie sogar ein paar Details über die Verlobung aus. Auch, wenn sie nicht allzu viel erzählen möchte, schilderte sie: Jimi Blue ging ganz traditionell vor ihr auf die Knie.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Juni 2022

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Oktoberfest 2022

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Januar 2023

