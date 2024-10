Bestätigt Jimi Blue Ochsenknecht die Trennung von Laura?

Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass Jimi Blue Ochsenknecht (32) und seine Verlobte Laura Marie Geissler (26) getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt haben der Sänger und die Rennfahrerin die Gerüchte bisher nicht. In seiner Instagram-Story macht der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) nun aber eine ziemlich eindeutige Andeutung. Zu einem Video mit dem Text "Wenn du so lange gewartet hast zu heiraten, bis du deinen Seelenverwandten gefunden hast", in dem ein frisch vermähltes Paar vor Freude tanzt, schreibt er: "Wo auch immer du bist. Das werde ich/werden wir sein." Es scheint also fast so, als wäre die Verlobung mit Laura abgeblasen und Jimi befinde sich weiterhin auf der Suche nach seiner Seelenverwandten.

Vor wenigen Wochen deutete die Blondine ebenfalls ganz subtil an, dass sie nicht mehr mit dem Schauspieler zusammen ist. Anlässlich der Wiesn schlüpfte sie nämlich in ein schickes Dirndl – die Aufmerksamkeit zog aber weniger das hübsche Kleid auf sich, sondern viel mehr ihre Schleife. Diese trug Laura nämlich links gebunden – diese Positionierung der Schleife gibt an, dass ihre Trägerin Single ist.

Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus machen allerdings schon länger die Runde: Bereits im Juni radierte Laura jegliche öffentliche Erinnerung mit dem Promi-Spross aus, indem sie alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Profil verbannte. Wenige Wochen später tat Jimi es ihr gleich und entfolgte ihr sogar. Seitdem wurde der Ex von Yeliz Koc (30) schon öfter in Begleitung anderer Frauen gesehen: Auf dem World Club Dome feierte er mit einer brünetten Schönheit, zuletzt wurde er häufiger mit der Twitch-Streamerin Emily, bekannt unter dem Namen "EmilyFurz", gesehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Oktoberfest 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyy Jimi Blue Ochsenknecht und Streamerin Emily in Mailand, 2024

Anzeige Anzeige