Yeliz Koc bestätigt: Jimi Blue und seine Laura sind getrennt

Schon monatelang brodelte die Gerüchteküche um Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seine Verlobte Laura Marie Geissler (26). Angeblich sollen die beiden ihre Beziehung beendet haben – und genau das bestätigt jetzt ausgerechnet die Ex des Schauspielers, Yeliz Koc (31). In einem Interview mit RTL spricht die Reality-TV-Bekanntheit eigentlich über ihre eigene neue Beziehung, doch dann kommt auch ihre Tochter ins Spiel. Die kleine Snow entstand nämlich während der Beziehung zwischen Yeliz und Jimi – doch dieser brach den Kontakt zu seinem Sprössling ab, als er und Laura zusammenkamen. "Jimi hat sich tatsächlich gemeldet, nachdem er getrennt war von seiner Freundin und wollte den Kontakt zu Snow", verrät Yeliz jetzt mit einem verschmitzten Grinsen.

Dass sich ihr Ex seiner Tochter wieder annähert, möchte Yeliz ihm natürlich nicht verbieten. Doch einfach so vergessen, dass er sehr lange nichts mit dem kleinen Mädchen zu tun haben wollte, kann sie anscheinend nicht. "Ich werde ihm keine Steine in den Weg legen, aber ich sehe mir das schon genau an", verrät Yeliz weiter. Mittlerweile hat auch Jimi schon einige Hinweise gegeben, dass er wieder mit seiner Tochter in Kontakt steht. Erst kürzlich postete er einen Clip auf Instagram, in dem er mit einem kleinen Kind auf einer Couch sitzt und kuschelt. Ob es sich dabei definitiv um Snow handelt, ist allerdings nicht zu sagen, denn man sieht von dem Spross nur die Füße.

Die Beziehung von Laura und Jimi sei auch teilweise der Grund gewesen, warum Jimi mit seiner eigenen Familie nicht in Kontakt stand. Dass er sich von seiner eigenen Tochter – angeblich auf Wunsch von Laura – distanziert hatte, stieß vor allem bei seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und seiner Schwester Cheyenne (24) auf Unverständnis. Lange zeigten sie sich sehr wütend auf den "Wilde Kerle"-Star und redeten kaum mit ihm. Auf TikTok verriet Jimi aber erst vor Kurzem: "Jetzt habe ich auch mit meiner Schwester [Cheyenne] ein bisschen Kontakt. Ich denke, da wird einiges Positives passieren. Nicht nur mit dem Teil der Familie."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im April 2024

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Oktober 2022

