Cheyenne wütend: Jimi Blue verlobte sich auf ihrer Hochzeit

Er verlobte sich auf ihrer Hochzeit! Cheyenne Ochsenknecht (22) ist die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (31), den man vor allem aus den Kinderfilmen "Die Wilden Kerle" kennt. Inzwischen haben die beiden Geschwister zusammen mit ihrer Familie eine eigene Realityshow und werden im Alltag von Kamera-Teams begleitet. Nun kamen pikante Details ans Licht: Jimi Blue verlobte sich an Cheyennes Hochzeitstag mit seiner Freundin Laura Marie Geissler (24)!

In der neuen Folge der Realityshow Die Ochsenknechts, die am Montag veröffentlicht wird, verriet Jimi Blue, ausgerechnet am Morgen der Hochzeit seiner Schwester, um die Hand von Laura angehalten zu haben. Bereits am Tag zuvor war das Thema zwischen den Geschwistern aufgekommen. "Du kannst es gerne machen, aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag, wir haben uns so viel bemüht für diesen Tag", erzählt Cheyenne und scheint wenig begeistert von der Idee ihres Bruders zu sein.

Trotz ihrer Bitte für die Verlobung einen anderen Tag zu wählen, stellte Jimi Blue die Fragen aller Fragen. Seine Schwester schien das wütend zu machen. "Meine Schwester fand es wohl nicht so cool. Das kann ich auch voll nachvollziehen – und das habe ich ja auch fast respektiert", gibt der Schauspieler verschmitzt zu. Wie es scheint, herrscht nach dem Vorfall jedoch kein böses Blut zwischen den Geschwistern.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Instagram / ninoclaus Nino und Cheyenne Ochsenknecht bei ihrer Hochzeit

ActionPress / Splash News Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

