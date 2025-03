Darum trennten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Laura-Marie Geissler (26) haben ihre Beziehung beendet. In einem Statement erklärte der Schauspieler und Musiker, dass der Grund für das Scheitern ihrer Partnerschaft vor allem der große Druck der Öffentlichkeit war. "Unsere Beziehung ist zu Bruch gegangen, weil die ganze Öffentlichkeit auf uns geschaut hat, weil wir so einen unfassbaren Druck von außen bekommen haben", verriet Jimi Blue in einem Interview mit Bunte. Besonders die dritte Staffel der Reality-Doku Diese Ochsenknechts habe die Lage verschärft, da private Themen zu sehr im Fokus standen.

Ihre Beziehung, die die beiden 2022 öffentlich machten, war von Beginn an nicht nur medial, sondern auch familiär stark unter Druck – insbesondere durch die kritischen Stimmen aus der Familie Ochsenknecht. Jimis Mutter Natascha (60) und seine Schwester Cheyenne (24) standen den beiden skeptisch gegenüber. Auch Yeliz Koc (31), die Mutter von Jimis Tochter Snow, beschuldigte Laura-Marie öffentlich, für den damaligen Kontaktabbruch zwischen Jimi und seiner Tochter verantwortlich zu sein. Dass Laura-Marie Schuld am fehlenden Kontakt hatte, bestreitet der 33-Jährige jedoch: "Von außen mag das so gewirkt haben, als sei sie schuld daran – so war es aber nicht."

Dass Jimi Yeliz und ihre gemeinsame Tochter damals aus seinem Leben verbannt hat, bereut er heute sehr. "Mein größter Fehler war der radikale Cut zur Mutter meines Kindes. Das war unnötig, zu hart, einfach falsch und totale Scheiße", betonte er kürzlich gegenüber Bild. Inzwischen hat der "Wilde Kerle"-Star wieder Kontakt zu seiner dreijährigen Tochter. Erst kürzlich teilte er ein Foto von einem Spaziergang in seiner Instagram-Story, auf dem er vermutlich die Hand von Snow hielt.

