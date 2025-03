Familienstreit: Jimi Blue Ochsenknechts Ex Laura unschuldig

Jimi Blue Ochsenknecht (33) stellt sich in einem Interview mit dem Magazin Bunte deutlich hinter seine Ex-Freundin Laura Marie Geissler (26). Der Schauspieler und Reality-TV-Star erklärt, dass die Rennfahrerin keine Schuld an den Spannungen zwischen ihm und seiner Familie trage, die besonders während ihrer Beziehung eskalierten. "In der Beziehung mit Laura habe ich mich sehr zurückgezogen. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Familie, kaum Kontakt zu meinen Freunden. Von außen mag das so gewirkt haben, als sei sie schuld daran – so war es aber nicht", betont Jimi.

Bereits in der Vergangenheit geriet Laura immer wieder ins Fadenkreuz der Kritik, besonders von Seiten Jimis Familie. Seine Schwester Cheyenne (24) und seine Mutter Natascha (60) äußerten sich öffentlich kritisch über die Beziehung. Doch Jimi macht deutlich, dass er in dieser Phase sein Leben bewusst umgestellt habe, um eigenständigere Entscheidungen zu treffen. So habe Laura ihn "in einer für mich sehr schwierigen Zeit unterstützt, einen neuen Weg einzuschlagen. Den wäre ich auch ohne sie gegangen, vielleicht nur nicht so schnell und so konsequent."

Hinter den Kulissen kämpfte Jimi in dieser Zeit offenbar stark mit sich selbst. Der "Wilde Kerle"-Star wollte sich von der Kontrolle durch andere lösen und brach nicht nur mit familiären Erwartungen, sondern auch mit seinem Management und Steuerberater. Heute bedauert er den daraus resultierenden Bruch mit seiner Familie und seiner Tochter zutiefst: "Mein größter Fehler war der radikale Cut zur Mutter meines Kindes." Mittlerweile hat er jedoch eine Annäherung zu Snow gefunden und ist sogar in der vierten Staffel von Diese Ochsenknechts wieder zu sehen – ein Schritt, der auf ein persönliches Comeback und mehr Frieden innerhalb der Familie hoffen lässt.

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Partnerin Laura-Marie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

