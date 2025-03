Laura-Marie Geissler äußert sich zu Drama um Ex Jimi Blue

Jimi Blue Ochsenknechts (33) Ex-Freundin Laura-Marie Geissler hat sich erstmals öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, die in den vergangenen Monaten gegen sie laut wurden. Die Rennfahrerin wurde beschuldigt, einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt zu haben, dass Jimi Blue den Kontakt zu seiner Familie und seiner Tochter Snow abbrach. "Wenige wissen wirklich die Geschichte dahinter oder was alles war", erklärte Laura-Marie jetzt in einem Interview mit RTL beim Event "Women Dinner" in München. Laut Laura-Marie habe sie nie bewusst versucht, diese Gerüchte zu befeuern. Vielmehr sei sie "zwangsläufig ein bisschen reingerutscht".

Laura-Marie erklärte zudem, dass sie trotz der schwierigen Umstände den Kontakt zu Jimi Blue inzwischen als "sporadisch, aber gut" beschreiben würde. "Ich hoffe, dass alles weiterläuft bei ihm und ich glaube, an dem Stand bleiben wir auch", betont sie. Nach ihrer Trennung gab es keine weiteren Streitigkeiten. Laut der 26-Jährigen sei es ihr wichtiger, ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Jimi Blue sorgt derweil mit seiner Annäherung an Tochter Snow und seine Familie für Schlagzeilen. Nachdem er lange Zeit kaum Kontakt zu seiner Mutter Natascha und Schwester Cheyenne hatte, scheint er mittlerweile auf dem Weg der Versöhnung zu sein. Seine Ex Yeliz Koc (31) hatte unter anderem verraten, dass Jimi sich nach der Trennung von Laura-Marie wieder bei ihr gemeldet habe, um sich Snow anzunähern. Auch seine Teilnahme an der neuen Staffel der Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" deutet darauf hin, dass er wieder den Kontakt zu seiner berühmten Familie sucht.

AEDT / ActionPress Laura-Marie Geissler, Rennfahrerin

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

