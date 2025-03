So hat Beziehung mit Jimi Laura-Marie Geissler verändert

Knapp drei Jahre gingen Laura-Marie Geissler (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) gemeinsam durchs Leben. Anfang 2025 bestätigte dann Yeliz Koc (31), die Exfreundin des Schauspielers, die Trennung der beiden. In dem Podcast "unterunsgesagt" gewährt Laura-Marie jetzt einen Einblick hinter die Kulissen und verrät, dass die Beziehung sie nachhaltig verändert habe: "Ich bin nicht mehr so, wie ich vor der Beziehung, jetzt zum Beispiel auch mit Jimi war. Also, es hat schon viel verändert".

Vor allem der Druck der Öffentlichkeit sei groß gewesen und habe die Dynamik zwischen dem Paar verändert. "Es ist halt auch einfach superviel passiert und man wird für viele Sachen in die Verantwortung gezogen, für die man eigentlich auch nichts kann. Das belastet und das sät auch viel Misstrauen", erklärt die Rennfahrerin und ergänzt: "Du hast nicht mehr das Gefühl, dass die Leute dir glauben oder was Gutes wollen, weil es kam einfach so viel Negativität auf einen zu, dass einen das schon langfristig geprägt hat."

Bereits vor wenigen Wochen äußerte sich die 26-Jährige beim Event "Women Dinner" in München gegenüber RTL zu den Vorwürfen, laut denen sie einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt habe, dass Jimi Blue den Kontakt zu seiner Familie abbrach. "Wenige wissen wirklich die Geschichte dahinter oder was alles war", erklärte Laura-Marie und betonte, wie wichtig ihr es sei, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Auch zu Gast in dem Podcast meinte sie: "Es war schon teilweise eine herausfordernde Zeit, vor allem für mich – ich war nur in der Öffentlichkeit als Sportlerin, dann auf einmal als Privatperson. Und als die Privatperson in die Öffentlichkeit gezogen worden ist, das tat schon weh."

Anzeige Anzeige

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Marie Geissler, Februar 2025

Anzeige Anzeige